Wohnungsbau-Studie In Deutschland fehlen 910.000 Sozialwohnungen

Insgesamt gab der Staat nach Angaben der Wissenschaftler 2023 erstmals mehr als 20 Milliarden Euro an Sozialausgaben für die Unterstützung bedürftiger Menschen beim Wohnen aus: gut 15 Milliarden Euro für die Kosten der Unterkunft, die überwiegend von den Job-Centern gezahlt werden und über fünf Milliarden Euro für Wohngeld. Dagegen lagen die Ausgaben von Bund und Ländern für den sozialen Wohnungsbau in den vergangenen Jahren nur bei gut vier Milliarden Euro pro Jahr, heißt es in der Studie. „Die Sozialausgaben fürs Wohnen sind damit fünf Mal so hoch wie die Förderung für den Neubau von Sozialwohnungen“, sagte Günther. Grund für das „deutliche Missverhältnis“ sei vor allem das langjährige Missmanagement des Bundes. „Er hat den Sozialwohnungsbau – also die Objektförderung – bis vor kurzem auf ein Minimum heruntergefahren und damit drastisch steigende Ausgaben für die Kosten der Unterkunft und für das Wohngeld – also für die Subjektförderung – provoziert.“