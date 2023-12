Hier knallt es um Mitternacht nicht Wo Silvester-Feuerwerk 2023 verboten ist

Wo Hunderte Menschen eng zusammen stehen, kann Feuerwerk verletzen. So zum Beispiel in Hamburg, wo es der vor Einrichtung einer Verbotszone in der Menge oft bedrohliche und gefährliche Situationen und Unfälle gab. Daher ist seit 2019/2020 rund um die Binnenalster und auf dem Rathausmarkt vom 31. Dezember, 18.00 Uhr, bis zum 1. Januar, 1.00 Uhr, nur das Zünden von Kleinstfeuerwerk erlaubt - also etwa Wunderkerzen und Knallerbsen. Ähnlich regeln das auch andere Städte.