„Internationaler Tag gegen Luftverschmutzung“ Wo in Deutschland die Luftqualität am besten – und wo am schlechtesten ist

Der „Internationale Tag gegen Luftverschmutzung“ am 7. September, ist Anlass, einen Blick auf die aktuellsten Zahlen in Deutschland zu werfen: Wie gut oder schlecht ist die Luftqualität in deutschen Städten, auch im europäischen Vergleich. Veröffentlicht wurden die Zahlen am 25. April 2023. Die Städte werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Feinstaubwerte (PM 2,5) der letzten zwei Kalenderjahre in einer Rangfolge von der saubersten bis zur am stärksten verschmutzten Stadt abgebildet. Für Deutschland wurden die Werte von 61 Städten abgebildet. Insgesamt wurden die Werte von 375 Städten in Europa erfasst.