Böller und Bengalos Tausende feiern in Düsseldorf Marokkos Einzug ins WM-Halbfinale

In Dortmund und Essen ging es ruhiger zu. In der Innenstadt von Essen feierten nach Angaben eines Polizeisprechers etwa 300 Fußballfans. „Es wurde auch Pyrotechnik gezündet, aber insgesamt blieb alles friedlich“, sagte der Sprecher am Abend. In Dortmund zog ein Auto-Corso mit einem Hupkonzert durch Stadt. Es wurden Bengalos und Böller gezündet und marokkanische Fahnen geschwenkt.