Prozess am Landgericht Heilbronn Härteste Strafe für Witwenmorde in Schwäbisch Hall

Am 20. Januar 2023 steht ein kleiner, eher unauffälliger Mann in einem Baumarkt in Schwäbisch Hall. Er nimmt einen Schlosserhammer aus dem Regal, prüft das Werkzeug, schlägt damit immer wieder in seine Handfläche. Dann steckt er den Hammer ein und verschwindet. Eine Kamera filmt diese Szene. Der Mann, damals 31 Jahre alt, hat sich gerade eine Mordwaffe besorgt. Fünf Tage später wird er einer Seniorin mit diesem Hammer mit voller Wucht auf den Kopf schlagen, mehr als 20 Mal, bis sie tot ist. Die Frau war nicht sein erstes Opfer. Am Freitag wurde der Serbe, nun 32 Jahre alt, vor dem Landgericht Heilbronn unter anderem wegen zweifachen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.