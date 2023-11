„Es ist wirklich zum Weinen“ TV-Koch Frank Rosin befürchtet Gastronomiesterben

„Und ich komme mir langsam vor, vor wie bei „Rosins Restaurants“, wo auch der Kfz-Mechaniker manchmal Gastronom werden möchte. Und so komme ich mir bei den Politiken vor, dass sie wirklich völlig berufs- und realitätsfremd die Möglichkeit haben, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die sie gar nicht treffen können“, kritisierte er. In seiner Fernsehshow „Rosins Restaurants“ hilft der Promikoch Gastronomen in Not.