Winterurlaub in Deutschland 2022 : Schöne Urlaubsorte in Deutschland mit Schneegarantie

Die Winter in Deutschland werden immer milder und es gibt mittlerweile kaum noch Schnee. Vor allem in den Großstädten ist meist nur mit Regen und bestenfalls Schneematsch zu rechnen. Wo Sie 2022 hinfahren sollten, um die besten Chancen auf eine verschneite Winterlandschaft zu haben.

Es gibt immer weniger Orte, in denen in Deutschland mit Schnee gerechnet werden kann. Wer in einer Großstadt wohnt, kann sich dementsprechend schonmal darauf einstellen, dass eine weiße Weihnacht ausfällt und statt zauberhaften Schneelandschaften auch in den Folgemonaten eher Schneematsch und Regen auf der Tagesordnung stehen. Glücklicherweise bietet Deutschland auch genügend Orte, in denen Sie in ein märchenhaftes Winter-Wunderland eintauchen können.