Wintereinbruch in Deutschland Massenkarambolage und Unfälle auf glatten Straßen

Es bleibt winterlich und auf den Straßen gefährlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für einen Großteil Deutschlands eine amtliche Glätte-Warnung heraus, die noch bis um 11 Uhr gilt. Bis mindestens zum Wochenende soll es winterlich bleiben. Heute früh und am Vormittag wird es laut DWD in der Mitte Deutschlands sowie im Osten und Nordosten zeitweise leichte Schneefälle geben, auch in tiefen Lagen. An den Küsten und später auch im Binnenland soll es Schneeschauer geben, im Süden trocken und südlich der Donau länger sonnig bleiben. Für den Norden und Nordosten kündigen die Wetterleute Dauerfrost zwischen -2 und 0 Grad, sonst 0 bis 5 Grad, am wärmsten soll es entlang des Oberrheins bleiben.