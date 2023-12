Wintereinbruch in Deutschland Schneemassen im Süden - Glätte bundesweit

Der starke Schneefall in Bayern vom ersten Adventswochenende hinterlässt auch zum Wochenbeginn Spuren - nicht nur als idyllisches Winterwunderland. Zugreisende müssen sich vor allem in Süddeutschland weiter auf Einschränkungen einstellen. Am Sonntag wurden zwei Fernverkehrsstrecken am Hauptbahnhof München wieder bedient, jedoch mit weniger Zügen, teilte eine DB-Sprecherin mit.