Kaltwetterfront Winter lockert seinen Griff – mildere Temperaturen und Wind erwartet

Am Frankfurter Flughafen, wo in den vergangenen Tagen wegen des Winterwetters hunderte Flüge gestrichen wurden, stabilisierte sich der Betrieb am Freitag wieder. Von rund 1070 für den Tag geplanten Flugbewegungen am größten deutschen Flughafen seien zunächst nur rund 20 abgesagt worden, sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft Fraport am Vormittag. Das bewege sich im üblichen Rahmen. Am Mittwoch hatten rund 700 und am Donnerstag noch einmal knapp 350 Starts oder Landungen abgesagt werden müssen.