Fragen und Antworten Wann müssen Mieter Schnee schippen?

Muss ich bei starkem Schneefall auch die ganze Nacht räumen?

Der im Mietvertrag vereinbarte Winterdienst ist zwischen 7 und 20 Uhr zu erledigen und an Sonn- und Feiertagen ab 8 Uhr, erklärt der Deutsche Mieterbund. Schneeschippen in der Nacht ist trotz starkem Schneefall also nicht vorgesehen.