In letzter Sekunde : 13-jähriger Schüler rettet Kleinkind in Freibad vor dem Ertrinken

Der 13-Jährige Justin Fischer mit Bademeister Benjamin Höllerer (l) und den beiden Polizisten Michael Mutzbauer (2.v.l.) und Alexander Horn (r) im Freibad. Foto: dpa/Nicolas Armer

Windischeschenbach Ein 13-Jähriger hat in der Oberpfalz einem kleinen Jungen das Leben gerettet. Als er ihn auf dem Boden eines Schwimmbeckens bemerkte, zog er ihn an Land. Für den Vierjährigen war es Rettung in letzter Sekunde.

Der 13-jährige Schüler Justin Fischer aus der Oberpfalz ist in einem Freibad zum Lebensretter geworden. Er bemerkte auf dem Grund des Nichtschwimmerbeckens einen kleinen Jungen. Als sich dieser nicht bewegte, tauchte Justin zu ihm herunter und zog ihn aus dem Wasser.

„Seine Lippen waren blau, er hat nicht mehr geatmet“, sagte Justin. Ein Bademeister übernahm am Beckenrand die Herzdruckmassage. Kurz darauf begann der Vierjährige wieder zu atmen. Für ihn sei es selbstverständlich gewesen zu helfen, sagte der Schüler. Polizei und Schwimmmeister lobten den Schüler für seinen Einsatz.

Justin (13) & Luca (11) retteten den bewusstlosen 4-jährigen Jakob aus dem Schwimmerbecken im Freibad! Dank ihrer schnellen Hilfe erfreut sich Jakob bester Gesundheit. Gestern bekam er Besuch von unseren Kollegen der #Polizei in Neustadt a.d. WN. #zivileHelden #Zivilcourage pic.twitter.com/5gGYfcY4p0 — Polizei Oberpfalz (@polizeiopf) 4. Juli 2019

Die Polizisten Michael Mutzbauer und Alexander Horn waren Anfang Juni zum dem Einsatz ins Freibad gerufen worden. Die Mutter des Vierjährigen hatte schon nach ihrem Sohn gesucht, der kurz zuvor nach am Sandspielplatz gewesen sei, erzählte Mutzbauer. Als sie zum Beckenrand kam, habe der Kleine schon wieder geatmet. Der Junge sei dann in das Klinikum nach Weiden gebracht worden.

Dort besuchten ihn die Beamten und versprachen ihm, mit dem Streifenwagen bei ihm zu Hause vorbeizufahren. Dieses Versprechen lösten sie kürzlich ein, wie bei der Polizei Oberpfalz auf Twitter zu sehen ist. Der Junge habe alles gut überstanden, sagte Mutzbauer.

(lukra/dpa)