Wilke-Skandal : Hessens Verbraucherschutzministerin räumt Unstimmigkeiten bei Kontrolle ein

Wiesbaden Der Skandal um keimbelastete Wurst des Herstellers Wilke hat am Mittwoch auch den Umweltausschuss des hessischen Landtags beschäftigt. Hessens Verbraucherschutzministerin Priska Hinz hat nun Unstimmigkeiten eingeräumt.

Eine für den 5. September geplante gemeinsame Betriebskontrolle mit anderen Behörden habe der zuständige Landkreis Waldeck-Frankenberg allein vorgenommen, sagte Hinz am Mittwoch vor dem Umweltausschuss in Wiesbaden. Über die bei der Kontrolle vorgefundenen Mängel in dem mittlerweile geschlossenen Betrieb habe der Landkreis dem Regierungspräsidium in der Besprechung nach bisherigem Kenntnisstand unzureichend berichtet.