Lange Zeit gilt der Wolf als ausgestorben, bis er in seine alten Lebensräume zurückgekehrt und sich in einigen Regionen dauerhaft niedergelassen hat. Die Tiere sind scheu und meiden Menschen, kommt es jedoch zu einer Begegnung, heiß es auch hier wie beim Wildschwein Ruhe bewahren, in die Hände klatschen und sich groß machen. Das verscheucht oft das Tier. In den seltensten Fällen greift ein Wolf den Menschen an, die Gründe hierfür sind oft Tollwut, Futterkonditionierung und Provokation.