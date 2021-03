Rotte auf Abwegen : Wildschweine überrennen in Karlsruhe Schulkinder und bauen Unfälle

Karlsruhe Eine Gruppe Viertklässler kam mit dem Schrecken davon. Ein zuvor mit mehreren Autos zusammengestoßenes Wildschwein bahnte sich seinen Weg. An anderer Stelle mischte eine Wildsau eine Demonstration mit 500 Menschen auf.

Wildschweine haben im Stadtgebiet von Karlsruhe Schulkinder überrannt und Unfälle gebaut. Zunächst lief am Freitagmittag eine Wildsau in die Beifahrerseite eines fahrenden Autos, wie die Polizei in Karlsruhe mitteilte. Anschließend rannte dasselbe Tier in einer anderen Straße in einen weiteren Wagen. In beiden Fälle entstanden jeweils 1500 Euro Schaden.