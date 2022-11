Fotos Sieben Fakten über Wildschweine

Wildschweine kommen in fast jedem Lebensraum vor, sind auch in Europa und speziell Deutschland weit verbreitet. Sie besiedeln auch zunehmend Städte und sind immer häufiger in Gärten anzutreffen, wo sie auf Nahrungssuche gehen. Somit kommt es auch immer öfter zu Konflikten mit dem Menschen, die für beide Seiten gefährlich sein können.