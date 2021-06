Urteil des Landgericht : Wiesn-Kopie in Dubai darf nicht mit Münchner Oktoberfest werben

München/Dubai Die Richter des Münchener Landgerichts gaben der Stadt recht: Das geplante Volksfest in Dubai darf nicht weiter mit Anspielungen auf das Oktoberfest Werbung machen. Allzugroße Reichweite hat das Urteil allerdings nicht.

Die Veranstalter eines geplanten „Oktoberfests“ in Dubai dürfen nicht mehr mit Anspielungen auf das Münchner Original für ihr Event werben. Mit Formulierungen wie „Oktoberfest goes Dubai“ hätten sie den falschen Eindruck erweckt, das Traditionsfest ziehe in diesem Jahr in das arabische Emirat um, entschied das Landgericht München I am Freitag. Diese Art der Reklame bediene sich am Weltruf der Wiesn in der bayerischen Landeshauptstadt.