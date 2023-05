Mindestens elf Taten Mutmaßlicher Sexualstraftäter nach Hinweisen festgenommen

Bei ihren Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen Sexualstraftäter ist der Polizei schnell ein Fahndungserfolg gelungen. Am Mittwochabend rief sie die Bevölkerung zur Mithilfe bei der Suche nach dem bis dahin nicht identifizierten Mann auf, der Mädchen missbraucht haben soll – am Donnerstagmittag erfolgte die Festnahme. „Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 34 Jahre alten Mann, der bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten ist“, teilten das hessische Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden, die Staatsanwaltschaft Marburg und die Polizeipräsidien von Mittel- und Nordhessen mit.