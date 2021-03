Gericht in Wiesbaden : Fast zehn Jahre Haft für versuchten Anschlag auf ICE-Strecke

Gericht in Wiesbaden

Mit Handschellen wurde der 52-Jährige Angeklagte in den Gerichtssaal in Wiesbaden geführt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord vor. Foto: dpa/Boris Roessler

Wiesbaden Wegen eines versuchten Anschlags auf die ICE-Strecke zwischen Köln und Frankfurt am Main muss ein 52-Jähriger für neun Jahre und zehn Monate in Haft. Das Landgericht Wiesbaden verurteilte den Mann wegen versuchten Mordes.

Die Richter sahen es nach Angaben einer Gerichtssprecherin vom Montag als erwiesen an, dass dieser vor etwa einem Jahr auf einer Brücke an der Strecke zwischen Köln und Frankfurt am Main Schienenschrauben entfernt hatte.