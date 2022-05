Terror-Propaganda in Liedern : BKA lässt extremistische Musikstücke von Online-Plattform löschen

Wiesbaden Bundeskriminalamt und Europol haben beim Musik-Anbieter Soundcloud rund 1100 Inhalte löschen lassen. Darunter auch gewaltverherrlichende Lieder, die von dem IS nahestehenden Organisationen hochgeladen wurden.

In einer europaweiten Aktion sind Behörden und ein Musikdienste-Anbieter gemeinsam gegen terroristische und extremistische Propaganda vorgegangen. An der Operation, die bereits Anfang Mai stattfand, waren sechs europäische Staaten, das Bundeskriminalamt (BKA), Europol und der Anbieter Soundcloud beteiligt, wie das BKA am Freitag in Wiesbaden mitteilte.