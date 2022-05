Tipp für die Saison : Wie Spargel-Liebhaber beim Kauf sparen können

Kutzleben Wer Spargel liebt, muss oft tief in die Tasche greifen. Ist er zu dünn oder zu krumm, schafft er es nicht in den Supermarkt. Dabei gibt es einen besonderen Vorzug der aussortierten Ware. Mit einem einfachen Tipp können Spargel-Fans sogar sparen.

Zu schief, zu kurz, zu krumm, zu dick, zu dünn: Wenn Spargel keine Modelmaße hat, kommt er nicht in die Extra-Klasse oder Handelsklasse I. Und damit auch nicht in die Gemüseabteilungen der Supermärkte. Doch wer auf dem Wochenmarkt oder direkt auf dem Spargelhof der Produzenten seine Stangen kauft, kann mit Formfehlern der Handelsklasse II oder III richtig sparen.

Fasern richten sich im Topf oder Ofen wieder auf

Wie die Natur sie schuf: alle Teile der Stangen verwerten

Die Einteilung „Haushaltssortierung“ rührt noch aus einer Zeit, in der Hausfrauen aus allen Teilen des Spargels etwas herauszuholen wussten: Köpfe für den Salat , schöne Stangen für die Hauptspeise, dicke Stücke für den Auflauf, kurze für die Suppe, für die zuvor die Schalen ausgekocht wurden.

So sind in der Haushaltssortierung eben nicht nur krumme Exemplare enthalten, sondern auch zu dünne, dicke Wummer oder welche mit farblichen Macken. „Dabei ist es egal, ob die Köpfchen geschlossen oder blumig, weiß oder violett sind. Das ist alles nur eine Frage der Optik und Haptik“, so Imholze. „Theoretisch kann man kaufen, welche man möchte - es schmecken alle gleich.“