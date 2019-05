Junge bekommt Medaille : Wie Kenan (10) seine kleine Schwester rettete

Nürnberg Der zehnjährige Kenan aus Nürnberg hat seiner kleinen Schwester möglicherweise das Leben gerettet. Dafür bekam er jetzt die Rettungsmedaille des Freistaats Bayern.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verlieh Kenan Büyükhan am Mittwoch die Rettungsmedaille des Freistaats Bayern. Kenans mutige Rettungsaktion ist etwa zwei Monate her: Der Junge und seine damals zwei Jahre alte Schwester Hira warteten alleine im Auto. Ihre Mutter war kurz im Kindergarten. Plötzlich sah Kenan Rauch. „Da dachte ich: Was ist hier los, warum brennt auf einmal das Auto?“, erzählt er.