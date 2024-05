31. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig Zehntausende feiern die „Schwärze“ beim WGT 2024

Auch Kirchen und Friedhöfe sind Teil des Programms. Seelsorgerinnen und Seelsorger der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens und des Bistums Dresden-Meißen bieten am Samstag Segnungen auf offener Straße an. Nach Angaben des Landesjugendpfarramtes Sachsen werden sie in ihrer Arbeitskleidung, im Talar oder Habit, in der Innenstadt und auf dem Südfriedhof zu finden sein.