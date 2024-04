Glatteis im April Wetterdienst warnt auch zum Wochenstart vor Schnee und Glätte

Das winterliche Wetter hält in einigen Teilen Deutschlands zum Wochenstart an: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet auch an diesem Montag mit Schnee und Glätte. Der Schneefall soll sich demnach jedoch langsam Richtung Alpen zurückziehen. Doch auch von der Ostsee bis ins Binnenland hinein könne man Schneeschauer erwarten - dadurch seien mancherorts auch Schneedecken und Glätte möglich.