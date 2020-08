Trotz teils heftigem Regen : Sommer 2020 war wieder zu warm und zu trocken

Offenbach Trotz der zuletzt teils heftigen Regenfälle war der Sommer in diesem Jahr in Deutschland insgesamt zu warm und auch etwas zu trocken. Regional sieht die Regenbilanz sehr unterschiedlich aus.

Zwar waren hochsommerliche Temperaturen im Juni und Juli eher eine Seltenheit, und die Witterung schwankte in den beiden Monaten zwischen kühlen und warmen Phasen. Dafür wurde Deutschland aber im August von einer Hitzewelle mit Temperaturen von mehr als 35 Grad Celsius überrollt. Ein Rekordwert wurde am 9. August mit 38,7 Grad Celsius in Trier-Petrisberg gemessen.

Regional lagen in diesem Jahr Starkregen mit Überflutungen und anhaltende Trockenheit laut DWD oft nah beieinander. In einigen Regionen wie der Uckermark, der Leipziger Tieflandbucht, dem Saarland und entlang des Rheins fielen mit 70 bis 100 Litern pro Quadratmeter weniger als die Hälfte der dort typischen Niederschlagsmenge.

Zugleich gab es Dauerregen, wie Anfang August mit bis zu 150 Litern pro Quadratmeter binnen 24 Stunden in Oberbayern, der auch Hochwasser mit sich brachte. Insgesamt wurden an den Alpen über den Sommer hinweg zehnmal so viel Niederschläge gemessen wie in den trockenen Regionen Deutschlands.