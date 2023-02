Regen, Wind und Schnee Tief „Yigit“ bringt übers Wochenende den Winter zurück

Am Wochenende bringt Tief „Yigit“ den Winter zurück nach Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte am Freitag gebietsweise Niederschläge voraus, teilweise fällt bis in tiefe Lagen Schnee. „Wer nun verbreitet weiße Landschaften erwartet, wird jedoch enttäuscht“, schränkte Meteorologe Simon Tripple von der Wettervorhersagezentrale in Offenbach ein.