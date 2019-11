Milliardenschaden in NRW : Studie warnt vor Starkregen-Ereignissen in ganz Deutschland

Studie warnt vor Starkregen-Ereignissen in ganz Deutschland

Milliardenschaden in NRW

Offenbach/Düsseldorf Deutschland muss sich auf mehr extreme Wettersituationen wie Starkregen einstellen – und dabei kann jeder Ort betroffen sein. Besonders häufig werden kurze, aber sehr heftige Niederschläge sein. Schon jetzt gehen die Schäden in die Milliarden.

Das geht aus einer Untersuchung hervor, die der Deutsche Wetterdienst zusammen mit dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) erstellt und am Montag in Berlin vorgelegt hat. Demnach gab es in den zurückliegenden 18 Jahren 11.000 Starkregen-Ereignisse, die meisten davon im Dürrejahr 2018.