Farbenspiel am Himmel : Staub aus der Sahara trübt den Himmel über Deutschland

Farbenspiel am Himmel

Offenbach Aktuell kann der Himmel vielerorts in Deutschland milchig-trüb erscheinen. Das liegt an größeren Mengen Saharastaub, der sich über das Land verteilt hat. Das sorgt für mehr „Rot“ bei den Sonnenaufgängen.

„Es liegt eine südliche Strömung vor, diese bringt Saharastaub aus Nordafrika bis in unsere Breiten“, erklärte DWD-Meteorologe Sebastian Schappert am Montag. Besonders intensiv können die Sonnenauf- und -untergänge erscheinen. „Da die Lichtstrahlen anders gebrochen werden, färbt sich der Himmel in ein intensiveres Rot.“