Wetter in NRW : Erstes Oktober-Wochenende mit vielen Wolken und Regen

Am Wochenende wird es in NRW nass. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Am ersten Wochenende präsentiert sich der Oktober von seiner weniger freundlichen Seite. Die Experten des Deutschen Wetterdienstes rechnen mit vielen Wolken und etwas Regen. Es könnte allerdings noch einmal die 20-Grad-Marke geknackt werdne

Das erste Wochenende im Oktober in NRW wird bewölkt und teilweise regnerisch. Am Samstag ist zunächst nur mit einigen Regentropfen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Freitagmorgen mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad, dazu könnten auch kräftige Böen über das Land ziehen. „Der Wind ist immer noch spürbar“, sagte ein DWD-Experte. Am Sonntag wird das Wetter demnach ungemütlicher. Bei bedecktem Himmel kommt es vielerorts tagsüber zu leichtem bis mäßigem Regen, der erst ab dem Abend nachlässt.