Kein Witz : Ab Mittwoch wird der Sommer doch noch schön

Offenbach Jetzt also doch: Mit dem September kommt noch ein bißchen Spätsommer nach Deutschland. Von den Britischen Inseln zieht ein Hoch zu uns und sorgt dafür, dass sich voraussichtlich ab Mittwoch wieder die Sonne zeigt.

Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mit. Dabei werden Temperaturen von bis zu 26 Grad erwartet. Ein wenig Geduld ist bis allerdings noch nötig. Der 1. September gilt Meteorologen als Herbstanfang. Astronomischer oder kalendarischer Herbstbeginn ist aber erst am 22. September.

Nach längeren Regenfällen oder Schauern in der Nacht zum Dienstag in der Südosthälfte dürften die Wolkenfelder im Tagesverlauf vielerorts auflockern bei Temperaturen von 16 bis 23 Grad. Am Mittwoch soll es dann bis auf wenige Tropfen am Erzgebirge und an den Alpen trocken bleiben. Temperaturen von 20 bis 24 Grad locken nach draußen.