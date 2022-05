Wetter in Deutschland​: Warum das Sturmtief „Emmelinde“ heißt

Berlin/Düsseldorf Aktuell wirbelt ein schweres Unwetter über Deutschland. Bekannt ist es unter dem Namen „Emmelinde“. In diesem Jahr hießen Stürme auch schon „Ylenia“ oder „Zeynep“. Doch woher haben unsere Hochs und Tiefs eigentlich ihre Namen?

2022 tragen die Tiefs weibliche Namen - das jetzige geht auf eine Person mit dem Namen Emmelinde Wacker zurück. Auf der FU-Website ist zudem das Landhaus Wacker in Wenden verlinkt und als Wetterpate eingetragen. Der Name „Emmelinde“ wurde am 18. Mai als Name des aktuellen Sturmtiefs vergeben.