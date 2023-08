Daten und Fakten Wie sich das Wetter seit den 1970er Jahren verändert hat

40 Grad? Niemals in den 1970ern kletterten in Deutschland die Temperaturen auf diese Höhe. 40 Grad wurden erstmals 1983 an zwei Wetterstationen gemessen. Seit 2013 wiederum zeigten mehr als 30 Stationen hierzulande diesen Wert an (in den Hitzewellen 2015, 2019 und 2022). Experten gehen davon aus, dass in wenigen Jahrzehnten in jedem Sommer irgendwo in Deutschland solch eine Temperatur erreicht werden könnte.