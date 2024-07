Wetter in Deutschland Neue Woche startet mit viel Sonne und hohen Temperaturen

Die neue Woche beginnt mit hochsommerlichem und heißem Wetter. „Die Temperatur steigt in der Südhälfte Deutschlands am Dienstag und Mittwoch auf deutlich über 30 Grad. Etwas kühler ist es an den Küsten und im äußersten Norden“, sagte Meteorologin Jacqueline Kernn vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Doch schon am Mittwoch könnten im Westen und Süden Schauer und teils kräftige Gewitter aufziehen.