Eisigkalte November-Nacht : Minus 19 Grad in Bayern gemessen

Eine Frau kratzt ihre Autoscheibe frei (Archivbild). Foto: dpa/Uwe Zucchi

Offenbach Knackig kalte Temperaturen haben Meteorologen in der Nacht zum Montag an vielen Orten in Deutschland registriert. In Bayern sollen es sogar bis zu minus 19 Grad gewesen sein.

An der Wetterstation in Messstetten auf der Schwäbischen Alb zeigte das Thermometer minus 9,6 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montagmorgen mitteilte. An einer Station am Funtensee nahe Berchtesgaden in Bayern registrierte der Wetterdienstleister MeteoGroup sogar minus 19 Grad, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte. Im Erzgebirge seien minus 12 Grad gemessen worden.

Für eine Novembernacht seien Temperaturen weit unter Null völlig normal, sagte DWD-Sprecher Sebastian Schapper. „Dass aktuell Nachtfröste auftreten ist nicht ungewöhnlich.“ Dichte Bewölkung und Nebelfelder führen laut DWD in den kommenden beiden Nächten dazu, dass es vielerorts zunächst frostfrei bleibt. Erst ab Donnerstag und Freitag sei deutschlandweit wieder mit Frost in den Nächten zu rechnen.

(lukra/dpa)