Herbstmischung beim Wetter : Regen, Nebel und Sonne in den kommenden Tagen

Offenbach Hoch „Vangelis“ sorgt für eine herbstliche Mischung in Deutschland in den kommenden Tagen. Es wird sonnig, regnerisch und neblig. Es kann bis zu 20 Grad warm werden.

Beim Wetter erwartet die Menschen in Deutschland in den kommenden Tagen eine herbstliche Mischung aus Regen, Nebel und Sonne. Verantwortlich dafür sei Hoch „Vangelis“, das für eine Inversionswetterlage sorge und sich von Frankreich kommend auf Deutschland ausweite, erläuterte Felix Dietzsch vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag. Inversionswetterlagen sind durch wärmere obere und kühlere untere Luftschichten geprägt.