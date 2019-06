Wetteraussichten : Für Deutschland ist keine längere Hitzewelle in Sicht

Offenbach Die Bauern werden aufatmen: Vorerst kommen die Temperaturen nicht mehr über die 30-Grad-Grenze hinaus. Sie kratzen höchstens ganz leicht daran. Und auch mit einer längeren, deutschlandweiten Hitzephase ist zunächst nicht zu rechnen.

Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Am Sonntag wird es sogar regelrecht kühl: Die Höchstwerte liegen dann bei nur noch 20 bis 25 Grad, an der Küste wird es noch etwas kühler. Dies seien Temperaturen, die im Juni in Deutschland zu erwarten seien, sagte Magdalena Bertelmann vom DWD. Die Sonne lässt sich dazu nur im Norden sowie in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz blicken. Im Süden und teilweise auch in der Mitte Deutschlands gibt es viele Wolken mit Schauern oder Gewittern.