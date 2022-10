Mildes Herbstwetter : Bis zu 24 Grad im Süden und Osten Deutschlands erwartet

Offenbach In den kommenden Tagen wird es fast sommerlich warm in Teilen von Deutschland. Vor allem im Süden und Osten können bis zu 24 Grad erreicht werden. Regen bleibt überall die Ausnahme.

In Deutschland wird in den kommenden Tagen vielerorts mildes Herbstwetter erwartet. Am Mittwoch kann es vor allem im Süden und Osten goldenes Oktoberwetter geben, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.