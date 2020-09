So wird das Wetter : Der Herbst startet mit Regen, Wind und Schnee

Essen Kaum hat er begonnen, schon legt der Herbst richtig los: Regen, kräftigen Wind und Temperaturen um die 15 Grad sagt der Wetterdienst voraus. Im Schwarzwald und in Sachsen schneit es sogar.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die kommenden Tage in Deutschland herbstliches und stellenweise sogar winterliches Wetter voraus. In den Alpen gebe es oberhalb von 1000 Metern sogar ordentlich Neuschnee. „Die Tiefs Wicca und Xyla sorgen für das erste herbstlich anmutende Wochenende des Jahres“, sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag in Offenbach.