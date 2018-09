Wespenstich mit heißer Gabel behandelt - Lehrer müssen Geldstrafe zahlen

Cochem Ein Schüler wird von einer Wespe gestochen. Daraufhin drückt ein Lehrer eine heiße Gabel auf die Stelle, eine Kollegin hilft ihm. Nun sind beide wegen Körperverletzung zu Geldstrafen verurteilt worden.

Weil sie den Wespenstich eines Schülers mit einer erhitzten Gabel behandelten, sind zwei Lehrer vom Amtsgericht Cochem wegen Körperverletzung zu Geldstrafen verurteilt worden. Das noch nicht rechtskräftige Urteil wurde am Donnerstag verkündet, wie eine Gerichtssprecherin am Freitag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft hatte den Lehrern vorgeworfen, dass sie eine Verbrennung zweites Grades billigend in Kauf genommen hätten. Zuvor hatten Medien über das Urteil berichtet.