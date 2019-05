36-Jähriger in Wernigerode verletzt : Autofahrer muss vollbremsen wegen Flammen in Hosentasche

Wernigerode In Sachsen-Anhalt hat ein Autofahrer aus eher ungewöhnlichen Grund eine Vollbremsung gemacht. In der Hosentasche des Mannes war Feuer ausgebrochen. Der 36-Jährige wurde wegen schwerer Verbrennungen in eine Spezialklinik gebracht.

Das teilte die Polizei am Montag mit. Seiner Beifahrerin gelang es, die Kleidung zu löschen. Wegen der starken Verbrennungen musste der 36-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Bislang können die Beamten zum Beispiel nicht ausschließen, dass die Akkus einer E-Zigarette den Brand in der Hosentasche des Hannoveraners auslösten.

(felt/dpa)