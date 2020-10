Promi-Special bei "Wer wird Millionär?" : Anke Engelke gewinnt eine halbe Million

Köln Anke Engelke räumt ab: Die Schauspielerin und Komikerin (51) hat bei der Prominentenausgabe von Günther Jauchs RTL-Quiz "Wer wird Millionär?" 500.000 Euro gewonnen. Das Geld geht an einen guten Zweck: Engelke spendet es an das Deutsche Medikamentenhilfswerk action medeor.

Der CDU-Politiker und Rechtsanwalt Wolfgang Bosbach (64) schaffte es auf immerhin 125.000 Euro, die an "Hits fürs Hospiz e.V." und an "Hospiz - Die Brücke" gehen sollen. TV-Moderator Elton (46) kam auf die gleiche Summe, die er an die "Elton Hilft"-Stiftung und an "Viva con Agua de Sankt Pauli e.V." spendet. Der Autor und Philosoph Richard David Precht (52) erspielte in dem Wissens-Quiz 64.000 Euro für "Mentor - Die Leselernhelfer". Zusammen kamen alle Kandidaten auf 814.000 Euro.