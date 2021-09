Erstmals Rückgang der Quote : Weniger Kleinkinder in Kitas – aber mehr Personal

Wiesbaden Erstmals seit 15 Jahren ist die Zahl der Kita-Kinder unter drei Jahren in Deutschland gesunken. Zum Stichtag 1. März 2021 seien insgesamt 809.908 der Kinder in Tageseinrichtungen oder von Tagesmüttern und -vätern betreut worden und damit 2,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Die Betreuungsquote sank um 0,6 Prozentpunkte auf 34,4 Prozent (809.908 Kinder). Im vergangenen Jahr betrug die Quote noch 35 Prozent. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mutmaßt, dass dies neben der Bevölkerungsentwicklung an der Corona-Pandemie liegen könne, wegen der möglicherweise mehr Kinder zuhause betreut worden seien. Schnuppertage oder Eingewöhnungen in den Einrichtungen hätten zudem nur beschränkt stattfinden können. Die Betreuungsquote der unter Dreijährigen lag den Angaben zufolge deutschlandweit bei 34,4 Prozent und damit 0,6 Prozentpunkte unter dem Vorjahresniveau.