Viele Prüfungen verschoben : Weniger Hochschulabsolventen wegen Corona

Wiesbaden Die Zahl der Studierenden, die ihren Abschluss machten, sank um sechs Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das lag wohl an den erschwerten Bedingungen für Prüfungen und deren Vorbereitung.

Wegen der Corona-Pandemie haben deutlich weniger Menschen die Hochschule abgeschlossen. Im Prüfungsjahr 2020 erwarben nur rund 477 000 Absolventinnen und Absolventen einen Abschluss an den deutschen Hochschulen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das waren sechs Prozent weniger als im Vorjahr. Mit einer Ausnahme im Jahr 2018 war die Zahl der Hochschulabschlüsse seit 2001 kontinuierlich gestiegen.