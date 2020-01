Flächendeckende Arzneimittelversorgung nicht gefährdet : Zahl der Apotheken in Deutschland geht weiter zurück

Zahl der Apotheken in Deutschland geht weiter zurück

Wie hier in Wesel schließen deutschlandweit immer mehr Apotheken. Foto: dpa/Martin Gerten

Berlin 350 Apotheken wurden in Deutschland im verganenen Jahr geschlossen – so viele wie nie zuvor. Die Apothekerverbände kritisieren den Bundestag, weil der ein Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken noch nicht beschlossen habe.

In Deutschland ist die Zahl der Apotheken im vergangenen Jahr erneut gesunken. Rund 19.000 Filialen waren Ende 2019 noch registriert, wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda) am Dienstag mitteilte. Das waren knapp 350 Apotheken weniger als im Jahr davor. „Der Rückgang ist der bislang höchste in einem Kalenderjahr verzeichnete“, hieß es. Auch die Zahl der Inhaber habe abgenommen: um etwas mehr als 400 auf rund 14.470.