Wenige Tage nach Tat in Würzburg : Mann greift Passanten in Erfurt mit Messer an

Mann greift Passanten in Erfurt mit Messer an

Blumen werden in Würzburg vor einem abgesperrten Kaufhaus, in dem ein Mann Menschen mit einem Messer attackiert hatte, niedergelegt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Erfurt In Erfurt hat ein Mann zwei Menschen mit einem Messer angegriffen. Die Tat ereignete sich nur wenige Tage nach dem Angriff in Würzburg. Der Erfurter Täter ist derzeit auf der Flucht.

Wenige Tage nach der Messerattacke in Würzburg hat einem Medienbericht zufolge am Montagmorgen ein Mann in Erfurt Passanten mit einem Messer angegriffen. Zwei Menschen seien mit Schnittverletzungen in Krankenhäuser gebracht worden, berichtete der Sender MDR am Montag unter Berufung auf die Polizei. Der Angreifer habe unerkannt flüchten können. Es werde nach ihm gefahndet, auch mit einem Hubschrauber.