Bald 7,75 Milliarden Menschen auf der Erde : Weltbevölkerung wächst pro Sekunde im Schnitt um 2,6 Menschen

Hannover Im Jahr 2019 ist die Weltbevölkerung mit rund 83 Millionen Menschen etwa um die Einwohnerzahl Deutschlands gestiegen. Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung prognostiziert, dass in der Nacht zum 1. Januar 7,754 Milliarden Menschen auf der Erde leben werden.

Das teilte die Stiftung am Freitag in Hannover mit. Damit sei die Weltbevölkerung im vergangenen Jahr etwa um die Einwohnerzahl Deutschlands gewachsen. Jede Sekunde kommen den Angaben zufolge durchschnittlich 2,6 Erdenbürger dazu. Die 8-Milliarden-Marke werde voraussichtlich im Jahr 2023 geknackt. Besonders stark wachse die Bevölkerung in Afrika.