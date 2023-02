Ranking für 2023 Die besten Wellness-Hotels in Deutschland

So unterschiedlich die mit vier Lilien ausgezeichneten Hotels auch sind, in den fünf Kategorien gleichen sie sich (fast) alle. Eine exklusive Lage in der Natur, die an sich schon Ruhe verspricht: entweder inmitten blumenübersäter Almwiesen, an stillen Bergseen oder an einem kilometerlangen Strand gelegen. Die Küche ist stets gehoben: Oft können sich die À-la-carte-Restaurants mit Michelin-Sternen rühmen. Die Wellnessbereiche überzeugen entweder mit Freibecken, die auch im Winter genutzt werden können und/oder den angebotenen Behandlungen. Die besten Hotels haben zudem oft eine moderne Architektur oder sind altehrwürdige Schlösser mit einem besonderen Flair.