In der Schwangerschaft Welcher Fisch ist tabu, welchen kann man essen?

Es ist das giftige Schwermetall Quecksilber, das in Gewässern vorkommt und dort von Bakterien in Methylquecksilber umgewandelt wird. Über die Nahrungskette gelangt dieser Stoff in Speisefische. „Besonders für Ungeborene und Säuglinge ist Methylquecksilber gefährlich“, sagt Katharina Holthausen, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale. Denn dieses Methylquecksilber könne die Blut-Hirn-Schranke und die Plazenta überwinden und die neurologische Entwicklung beeinträchtigen.