Schockierende Tat in Weilheim : Polizei findet vier Tote in bayerischer Kleinstadt

Polizei findet vier Tote in bayerischer Kleinstadt

Schockierende Tat in Weilheim

Weilheim Ein Verbrechen erschüttert die Kleinstadt Weilheim in Oberbayern. Unter den Toten ist auch der mutmaßliche Täter. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter zu den noch völlig unklaren Hintergründen der schockierenden Tat.

Nach einem Gewaltverbrechen mit insgesamt vier Toten im oberbayerischen Weilheim ermitteln die Behörden weiter mit Hochdruck zu den Hintergründen der Tat. Ein 59-Jähriger soll am Freitagnachmittag zwei 57-jährige Frauen und einen 60-jährigen Mann getötet und sich anschließend selbst das Leben genommen haben. Das teilte die Polizei in der Nacht zum Samstag nach ersten kriminalpolizeilichen Untersuchungen und Ermittlungen mit. Alle vier Personen seien miteinander verwandt gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Zunächst fanden die Beamten den 60-Jährigen leblos im Garten eines Mehrfamilienhauses im Ortszentrum von Weilheim. Eine Zeugin hatte den Mann dort entdeckt und Polizei und Rettungsdienst verständigt - der entsprechende Notruf ging um 16.50 Uhr ein. Die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben nach Angaben der Polizei erfolglos, der Mann sei noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Gegen 19.15 Uhr entdecke ein Passant dann eine leblose Person auf einer Parkbank, und zwar in einem ganz anderen Eck von Weilheim - dabei handelte es sich um den 59-Jährigen, der beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits tot war. In dessen Anwesen, ebenfalls in Weilheim, fand die Polizei schließlich die beiden leblosen Frauen, laut Mitteilung mit „massiven Verletzungen“. Ein Notarzt habe nur noch den Tod der beiden 57-Jährigen feststellen können.