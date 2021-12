Weihnachtsringsendung 1942 : Fernweh und Größenwahn – Als die Nazis mitten im Krieg per Radio Heiligabend feierten

Ein Radiohörer sitzt vor ­­einem Volksempfänger, der 1933 im Sachsenwerk ­­produziert worden ist (Archiv). Foto: picture-alliance / akg-images/akg-images

Berlin/Düsseldorf Bei den Weihnachtsringsendungen inszenierte der NS-Staat für die Soldaten und ihre Familien mitten im Krieg eine heile Welt. Mit riesigem technischen Aufwand wurden Radiostationen, verteilt über das gesamte deutsche Reich, zugeschaltet.

Radio 1942: Ein modernes Massenmedium mit einer steigenden Zahl an Zuhörerinnen und Zuhörern. Der Nationalsozialismus nutzte die weltumspannende Hörfunktechnik für seine Propaganda. Eine der aufwendigsten Sendungen wurde an Heiligabend ausgestrahlt. Nach umfangreichen Vorbereitungen schaltete der Deutschlandsender am 24. Dezember zwölf Übertragungsstellen im Machtbereich des NS-Staates zeitgleich über den Äther zusammen: vom Eismeer bis nach Nordafrika, von der Wolga bis zur Atlantik­küste.

Zu diesem Zeitpunkt hatte das vom nationalsozialistischen Deutschland besetzte Gebiet seine größte Ausdehnung erreicht. Aber die Fronten begannen zu bröckeln: Ein Symbol dafür war der Einschluss der deutschen Verbände bei Stalingrad, der Anfang 1943 zu ihrer Kapitulation führte. Zugleich erreichte der Krieg 1942 mit den Bombardierungen deutscher Städte durch die Royal Airforce auch die Heimatfront. Die britische Strategie des „moral bombing“: das Vertrauen der Zivilbevölkerung in das NS-Regime zu brechen.

Info Klare Vorgaben für die Übertragungsorte Vorbereitung Die Weihnachtsringsendung 1942 wurde akribisch geplant. Die Vorbereitungen begannen bereits im Oktober, am 18. Dezember erfolgten nachts sechs Proben. Fahrplan Rundfunkhistoriker Ansgar Diller hat zum sogenannten Produktionsfahrplan recherchiert. Dieser verlangte mit seinen Gestaltungsrichtlinien von den Frontübertragungsorten unter anderem „kräftige Unterstreichung des harten kämpferischen Einsatzes“ und „herzerfrischende, keineswegs sentimentale, Sehnsucht erweckende Grüße von einigen sorgfältig ausgewählten Kameraden“. Charakter Nach aktueller Auffassung handelte es sich nicht um eine Live-Sendung, sondern eher um eine geschickt zusammengestellte Montage, die auf Mittel des Hörspiels und der Reportage zurückgriff. Die Beiträge lagen bereits auf Tonband vor. Hier ist von „Hörwerk“ oder „gestaltetem Hörbericht“ die Rede.

Mit der Weihnachtsringsendung wollte Propagandaminister Joseph Goebbels von den militärischen Rückschlägen an der Ostfront und den Massenmorden in Auschwitz ablenken. Der Deutschlandsender inszenierte dafür eine sentimentale Verbindung zwischen den Menschen überall in den Kriegsgebieten. Eineinhalb Stunden Radioprogramm, übertragen am Heiligabend zur besten Sendezeit, vermutlich von 18 bis 19.30 Uhr. Da wurden Soldaten aus Narvik, Stalingrad und anderen Frontabschnitten untereinander verbunden und vom Rundfunksprecher aufgerufen: „Achtung, Leningrad: Hier ist die Kaukasus­front! Achtung Catania: Hier ist die Mittelmeerfront und Afrika!“

Solche Ringsendungen mit Schaltungen zu Außenstationen hatte es schon zuvor gegeben. Unter dem Titel „Deutsche Weihnacht 1940. 90 Millionen feiern gemeinsam. 40 Mikrofone verbinden Front und Heimat“ ging die erste Weihnachtsringsendung über den Äther. Danach wurde dieses Rundfunkformat Bestandteil des NS-Weihnachtskults.

Die Heiligabendsendung 1942 war ein ungeheures Medienereignis für die damalige Zeit, das seine suggestive Wirkung durch Unmittelbarkeit und Live-Charakter erzielte – die Möglichkeit, fast gleichzeitig in Tausende von Kilometern entfernte Teile Europas zu horchen. Fernweh und Größenwahn, Durchhaltewillen und Expansionsgelüste fanden in der Sendung ihren Ausdruck. Das geografische Bewusstsein für den Machtbereich des NS-Regimes, für die Entfernungen zwischen Norwegen und Afrika sollte so bei den Hörerinnen und Hörern mittels Rundfunk geschärft werden. Hier hören Sie einen Ausschnitt:

In der Sendung wurden nach einer Einführung aus dem Berliner Funkhaus abwechselnd Posten an den entferntesten Rändern des vom nationalsozialistischen Deutschland besetzten Gebietes und Funkhäuser in Städten des Reiches aufgerufen. Als Außenposten kamen nach dem „Militär-Genesungsheim“ in Zakopane die Stationen Liinahameri, Kertsch, Wjasma, St. Nazaire, Leningrad, Stalingrad, Kreta, Catania, ein französischer Mittelmeerhafen, Pjatigorsk und Rovaniemi zu Wort.

An diesen Außenposten wurden, so der Produktionsfahrplan, „Milieu und Stimmung“ in Kurzberichten geschildert, der kämpferische Einsatz unterstrichen und offenbar auch charakteristische Geräusche eingespielt. Anschließend gingen ausgewählte Stationen im Reich auf Sendung: Familienangehörige tauschten mit den in der Sendung auftretenden Soldaten abwechselnd Weihnachtsgrüße vor dem Radiopublikum aus. Dabei kamen jeweils nur solche Soldaten zu Wort, deren Angehörige in den Studios von Berlin, Graz, Frankfurt, Königsberg, Breslau, Hamburg und München saßen. So wurde der Eindruck einer sich über das gesamte besetzte Gebiet erstreckenden Familienweihnachtsfeier inszeniert.

Beim Publikum kam das gut an – trotz oder vielleicht gerade wegen der grauenvollen Realität des Krieges. Denn auch im Krieg sollte Weihnachten ein Familienfest sein. Und wer konnte vermeintlich besser die großen Entfernungen überbrücken als der Rundfunk? Wann konnte Goebbels besser an das Nationalgefühl appellieren, an Hoffnungsbereitschaft und Durchhaltewillen von Millionen, als eben am Heiligabend? „Ohne jede Schminke, wir machen ja keinen Hehl daraus: Der Rundfunk gehört uns, niemandem sonst!“ Joseph Goebbels stellte 1933 vor den Intendanten des Reichsrundfunks klar: „Erstes Gesetz: Nur nicht langweilig werden! Nur keine Öde!“ Der Rundfunk diente politischen Zwecken, auch wenn das nicht immer offensichtlich war. Goebbels wusste das bereits 1933 nur zu gut: „Es gibt keine Kunst ohne Tendenz“, formulierte er und folgerte weiter, die tendenziöse­ste sei die, deren Schöpfer behaupten, sie habe keine.

Wie kein anderer hatte Propagandaminister Goebbels die kulturelle Bedeutung des Radios erkannt, die große Weihnachtsringsendung von 1942 war nur ein Propaganda-Höhepunkt. Im selben Jahr besaßen 16 Mil­lionen Deutsche ein Radio. Der Volksempfänger oder auch „Goebbels Schnauze“, wie man den Radioapparat in Berliner Volksmund nannte, war ein Billiggerät für nur 35 Reichsmark. Im Sinne der Volksgemeinschaftsideologie wurde unablässig das gemeinschaftliche Radiohören propagiert. Ob im Betrieb oder am Stammtisch – Radiohören ging über die Privatsphäre des Einzelnen hinaus. Unterhaltung galt im NS-Staat als „staatspolitisch wertvoll“. „Kraft durch Freude“ stand auf dem Programm der deutschen Rundfunksender.

Nach der Machtübernahme 1933 erlebten die Radiohörer zunächst ein Trom­melfeuer politischer Agitation. 1933 wurden allein 50 Hit­ler-Reden übertragen. Goebbels sah sich gezwungen, die Propagandawelle zurückzudrängen, viele Hörerinnen und Hörer verschreckte diese Art der Rundfunk-„Unterhaltung“. Während Programmgruppen wie Nachrichtendienst und Zeitfunk Einbußen hinnehmen mussten, konnte die Unterhaltungsmusik ihren Anteil vergrößern – im Laufe der 1930er-Jahre auf mehr als 70 Prozent.

Die Weihnachtsringsendung von 1942 war eine Mischung aus Kriegspropaganda, NS-Ideologie und Brauchtum. Christliche Elemente waren zentral. Schlagerstars wie Marika Rökk, Zarah Leander und Johannes Heesters wurden für das Radio dienstverpflichtet, für die „großdeutsche Sache“, wie es hieß, für „Volk und Vaterland“ – vor allem, wenn der Conférencier Heinz Gödecke zu seinem beliebten Wehrmachts-Wunschkonzert bat. Zu den Erfolgsschlagern zählten „Wir machen Musik“ oder Zarah Leanders Hit „Es wird einmal ein Wunder geschehen“. Teils heiter, teils wehmütig nahmen sie das Ende des Nationalsozialismus bereits vorweg.

Im Rundfunk zu Weihnachten 1942 ließ sich die Realität des Krieges nicht mehr verleugnen, nur noch verzuckern. Die Traumwelt des Hörfunks lud dazu ein, den Bombenalltag zu vergessen und auf bessere Zeiten zu hoffen. Die Frontsoldaten sangen in der Weihnachtssendung nicht das Deutschland- und nicht das Horst-Wessel-Lied, sondern jenes fromme, wehmutsvolle und heimelige „Stille Nacht, heilige Nacht“.

Vor einigen Jahren äußerten Medienwissenschaftler, diese propagandistische Weihnachts-Weihestunde sei im Studio manipuliert worden. Es habe sich um gespielte Radioszenen gehandelt: Die vorbereiteten Einspielungen seien keineswegs simultan aus der ganzen Welt zusammengetragen worden, sondern aus den Nebenräumen des Sendestudios und mit Echtheit vortäuschenden Geräuschen unterlegt worden. Von einem „spontanen Wunsch“ der Soldaten, das aus Österreich stammende Volkslied „Stille Nacht, heilige Nacht“ vom Nordkap bis nach Nordafrika gemeinsam zu singen, könne also keine Rede sein.

Auch für den Rundfunkhistoriker Ansgar Diller vom Deutschen Rundfunkarchiv hat es sich nicht um eine vollständige Live-Sendung gehandelt. Der überlieferte Produktionsfahrplan zeige aber, dass die Einspielungen echt gewesen seien, jedoch Tage vor Heiligabend erfolgten, auf Tonband festgehalten und danach zu einer 90-minütigen Sendung gestaltet wurden.